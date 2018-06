Ciclostorica La Croda

Non mancare all'evento 2018!



Il gruppo "La Croda" vi invita con le vostre biciclette vintage domenica 5 agosto 2018 per una pedalata non impegnativa, per riscoprire il territorio della nostra pedemontana. La partenza sarà a Follina (vicino ai giardini), visiteremo il suo borgo storico, per proseguire verso Solighetto, Refrontolo, Molinetto della Croda, Rolle, Laghi di Revine e ritorno a Follina. Il tutto con spirito non agonistico e in ottima compagnia...percorreremo strada asfaltate e non, non mancherà il rinfresco intermedio e il pasta party finale!



VI ASPETTIAMO NUMEROSI!



per maggiori informazioni www.ciclostoricalacroda.com