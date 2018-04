#CiFaStareBene-Progetto Giovani Treviso si racconta



Il Comune di Treviso, Assessorato alla Partecipazione, Politiche Giovani e Pari Opportunità, il Progetto Giovani Treviso e la Cooperativa Sociale Itaca presentano #CiFaStareBene-Progetto Giovani Treviso si racconta.

Il 14 aprile sarà una giornata aperta alla cittadinanza per raccontare due anni di attività ed iniziative del servizio comunale dedicato ai giovani della città, attraverso la voce dei protagonisti.

In particolare la giornata si suddivide in due momenti.

Un incontro aperto alla cittadinanza di restituzione di tutte le iniziative realizzate, dalle 9 e 30, presso l'Auditorium Santa Caterina con la presenza di Stefano CARBONE (esperto in politiche giovanili e sviluppo di comunità) che ci aiuterà ad allargare lo sguardo su altri territori e buone prassi. Durante la mattinata sarà proiettato il video "Treviso Walled City: inside outside", un prodotto realizzato da alcune classi del Liceo Artistico Statale di Treviso che hanno cercato di guardare gli spazi della città con occhi giovani per suggerire piccoli accorgimenti per renderla più bella e accogliente per tutti.

L’iniziativa prosegue il pomeriggio, dalle 15 e 30, in Piazza San Parisio per dare spazio alle passioni dei giovani. Sarà allestito uno skatepark temporaneo e giovani musicisti del territorio si affronteranno in un rap contest. Inoltre vi saranno delle dimostrazioni di danza hip hop e house a cura dell’Associazione Artificio.

Sarà allestista un’esposizione interattiva presso lo spazio del Gruppo Anziani “Oltrecagnan”, aperta al pubblico sabato 14 e domenica 15 aprile.

Concluderanno la serata alcune band delle sale prova comunali di Treviso con un live acustico dalle 18.30 alle 20.00 (SQUE, Mestison, A27 Band) sempre in Piazza San Parisio.

#SkateParkTemporaneo#BMX#Monopattino#HipHop#House#RapContest#LiveMusic

PER INFO

Progetto Giovani Treviso

Via Dalmazia 17/A, Treviso www.progettogiovanitv.it spaziogiovani@progettogiovanitv.it 0422-262557