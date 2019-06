Pranzo con animazione per bambini al "Grillo" di Cimadolmo

Vi aspettiamo sabato 6 luglio

dalle 12:00 alle 14:30 per un bel

pranzo in famiglia con grigliata all'aperto



dalle 12:30 alle 15:00 ci sarà anche

animazione per bambini gratuita :D



sculture di palloncini

bolle di sapone giganti

giochi di magia con il mago Marco

giochi con il paracadute ludico

disegni da colorare e tanto altro



per informazioni e prenotazioni 0422743950

per chi non conosce il grillo qui trovate una presentazione ;)

https://www.facebook.com/oasiilgrillo/?epa=SEARCH_BOX



Prezzo pranzo: dai 10 ai 20 euro a seconda dei piatti che si prendono

Avvertamo che non si fanno primi piatti e

trovate inoltre dolci fatti in casa tra cui il nostro buon tiramisu!



Siamo disponibili per cene di fine anno scolastico, pranzi o cene per classi o scolaresche,feste di compleanno e altri eventi



Il Grillo dal 1980 ristorante stagionale immerso nelle grave del Piave

aperto fino a metà settembre dal martedi alla domenica sia a Pranzo che Cena

specialità carni, formaggio e verdure alla griglia

Via papadopoli 17

Cimadolmo Treviso