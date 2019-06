Grigliata e live hsh band al "Grillo"

MERCOLEDI 26 GIUGNO

GRIGLIATA e LIVE con la HSH band



Era il 1996 quando gli Hsh suonarono al Grillo , in occasione del ROCK PARTY organizzato da Andrea Zanatta in collaborazione con radio Base e il Mister Club, il club d ascolto fondato da lui con alcuni amici appassionati di musica rock, progressive, jazz e blues.

Ora Andrea non c’è più portato via da un brutto male, il mister club si è sciolto tanti anni fa per impegni di componenti e amministratori ma continua la gestione delle sorelle Emanuela ed Eva Zanatta e l HSH band si è riformata!

Dopo 23 anni, ritorna all Oasi di Papadopoli la band trevigiana un po’ per gioco, un po’ per sfida, un po’ per ricordo e per riproporre i loro brani in una veste nuova

Non mancate mercoledi 26 giugno per sentire un po’ di rock sperimentale o come lo definiscono loro “liscio metropolitano” . Ne sentirete delle belle!



Cena dalle 20:00 con Grigliata di carne e verdure

E’ consigliato prenotare il tavolo allo 0422743950

LIVE dalle 21:30 – ingresso libero!



Tavoli sotto le fresche frasche

Banco Bar attrezzato con birre e bibite fresche, patate fritte e panini per chi vuole solo stuzzicare



qui sotto le informazioni sulla band :



Carlo Colombo. Tastiere - Voce

Dodi Trentin. Basso - Voce

Paolo Balanza. Chitarra - Voce

Alberto Celot. Batteria - Voce

Tiberio Furlanetto. Chitarra



Hsh Band si forma al tramonto degli anni ’80 in occasione di un concerto scolastico di fine anno all’istituto Luzzatti di Treviso. La formazione inizialmente si presenta con Dodi Trentin ( basso e voce), Carlo Colombo (tastiere e voce), Paolo Balanza (chitarra e voce) e Alberto Celot alla batteria, in seguito si aggiungerà Tiberio Furlanetto (chitarra).

Subito si delinea l’attitudine a differenziarsi dai generi musicali imperanti del momento accostando vari stili e ritmi e forgiando quindi un nuovo tipo di sonorità definito dagli stessi Hsh come “ liscio metropolitano “. Il risultato è uno dei gruppi d’avanguardia del rock alternativo più interessanti e originali nel panorama musicale trevigiano e veneto.

Rigorosamente in italiano i testi affrontano in modo ironico ma non troppo problematiche della vita e visioni personali della società in cui gli Hsh vivono: l’apatia esistenziale dominata dal video, le avventure di un gruppo di malati di mente, scorribande nelle discoteche del litorale jesolano, l’isteria di una moto da cross, i patimenti sentimentali di un giovane trevigiano.

Nel 1994 la band si scioglie a seguito dell’inaridirsi della vena creativa.

Dopo un lungo periodo eccoli nel 2011 scrivere nuove canzoni, uscendo dalla tematica prettamente locale, affrontano temi come la guerra e le truffe bancarie pubblicandole su Youtube.

E nuovamente nel 2019 il gruppo si riforma grazie ad un riavvicinamento durante una festa del 1° maggio la band ripropone i propri brani non solo in versione prettamente vintage ma con una veste nuova, modificando costantemente gli arrangiamenti musicali cosa che in tutta la carriera non ha mai smesso di fare proprio per non annoiarsi o peggio annoiare il pubblico.





Il Grillo Oasi di Papadopoli

dal 1980 ristorante stagionale immerso nelle grave del Piave

aperto fino a metà settembre

specialità carni, formaggio e verdure alla griglia

Via papadopoli 17

Cimadolmo Treviso