Cine d'Epoca: alla Chiesa Votiva arriva la storia con "Signore & Signori"

Cine d’Epoca arriva alla Chiesa Votiva con un grande evento. Mercoledì 31 luglio, alle 21.15, nell’area parcheggio dell’oratorio Aurora della Chiesa Votiva, andrà in scena una speciale serata di cinema vintage con l’esclusiva proiezione del film “Signore & Signori” (regia di Paolo Germi), ambientato a Treviso, con una pellicola 35 mm. Protagonista della serata, oltre alla scenografia di Giovanni Natalucci, alla musica e ai food-truck, sarà infatti la speciale macchina da proiezione “Victoria” a carboni del 1959 che, grazie alla particolare luce emessa, permetterà di rivivere l’atmosfera degli anni sessanta. L’evento rientra nel programma dell’Estate incantata, rassegna promossa dal Comune di Treviso. L'organizzazione è curata da Cinemoving e dall' associazione Teatro che Pazzia in collaborazione con il Cinema Teatro Aurora. Ingresso gratuito. In caso di maltempo l'evento verrà annullato.