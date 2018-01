Cine Yagoua | L'uomo che cerca parole

CINE YAGOUA è un progetto di cooperazione allo sviluppo Italia/Camerun che vuole portare il cinema a Yagoua (nord del Camerun). Il progetto di volontariato, promosso dall'associazione Africadegna Onlus, si terrà presso il Centre Culturel et Musée de la Vallée du Logone a Yagoua. I filmmaker Andrea Mura e Chiara Andrich coinvolgeranno la comunità e soprattutto i giovani di Yagoua alla scoperta del mezzo audio visivo attraverso un cineforum, un laboratorio di cinema per ragazzi e l’incrementazione dell’archivio audiovisivo del Museo de la Vallée du Logone.



In Casa Respiro verrà proiettato il cortometraggio L'uomo che cerca parole di Mario Ghiretti, Ita, 2009, 20'. Al centro del continente africano, nella regione abitata dal popolo Masa tra Camerun e Ciad, Don Tonino Melis lavora da vent'anni alla realizzazione del vocabolario, il primo documento di codificazione della lingua Masa. Stilare il vocabolario di una lingua significa riconoscere dignità alla sua cultura. Un lavoro difficile che diventa percorso di vita, con dubbi, ricordi, ansie e inquietudini. Antropologo di origini sarde e missionario saveriano, ha intrapreso la sua prima attività missionaria nei villaggi degli allevatori Masa ed è divenuto esperto in culture africane. "L'uomo che cerca parole" è il film che narra questo progetto.