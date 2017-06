Cineforum Labirinto chiude la sua stagione con "Lady Eva" di Preston Sturges

TREVISO Si chiuderà venerdì 9 giugno la seguitissima rassegna cinematografica “Che cos’è l’amor?” ideata dai ragazzi dell'associazione trevigiana Cineforum Labirinto in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte. Si tratta del quarto e ultimo appuntamento di una carrellata di film che hanno cercato di rappresentare l’amore e le relazioni sentimentali e il modo in cui, negli anni, sono state rappresentate sul grande schermo.

Impossibile escludere dalla selezione della rassegna un film brillante e divertente come Lady Eva (1941), girato da uno dei grandi maestri della commedia americana, Preston Sturges. Ad impreziosire la pellicola, considerata uno dei capolavori del cinema sentimentale, è la coppia di attori protagonista delle vicende: Henry Fonda e Barbara Stanwyck. Il film inizia a bordo di un transatlantico, dove la giovane avventuriera Jean Harrington mette in atto, insieme al padre, una truffa ai danni dell’ingenuo milionario Charles Pike. L’uomo viene a conoscenza della verità, ma nel frattempo la ragazza si è innamorata di lui e per riconquistarlo decide di trasformarsi nell’aristocratica Lady Eva. Autentica gemma della commedia brillante americana degli anni ’40, in bilico tra farsa e romanticismo, Lady Eva contribuì all’affermazione definitiva del talento graffiante di Preston Sturges e si propose come “la più brillante specie di nonsense” del suo periodo. Un film spesso sottovalutato dal pubblico e dalla critica ma che ora potrete ammirare in esclusiva grazie all'impegno cinefilo di Cineforum Labirinto, da sempre in prima linea sul fronte del cinema di qualità. La proiezione inizierà alle ore 21, l'ingresso sarà ad offerta responsabile.