Film per tutti e grandi classici sotto le stelle con "Il cinema nei quartieri"

TREVISO In collaborazione con Comune di Treviso Gruppo cittadini Qua.Sanzeno di Treviso, Gruppo cittadini S. Antonino di Treviso, Gruppo cittadini Fiera di Treviso, Cooperativa Solidarietà Monigo di Treviso, I.S.R.A.A. Residenza Zalivani Treviso, Circolo Anspi Aurora di Treviso, Proloco Giavera del Montello Per informazioni su tutta la rassegna: Arci Treviso, via Bolzano 3, tel. 0422 410590, mail: treviso@arci.it Inizio dei film ore 21.15 INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Quartiere S. Antonino, Treviso - Scuola Media "Felissent", Via Caduti di Cefalonia, 19

• martedì 17 luglio: The Post

• martedì 24 luglio: Gli Aristogatti

•

Quartiere S. Zeno, Treviso - Parco Istituto Giorgi-Fermi, via Medaglie d'oro, 2/b

• mercoledì 18 luglio: Finché c’è prosecco c’è speranza

• mercoledì 25 luglio: Ferdinand

• mercoledì 01 agosto: Il libro della giungla

•

Quartiere Monigo, Treviso - Piazzale Cooperativa Solidarietà, via 33° Reggimento Artiglieria, 24

• venerdì 20 luglio: Alice nel Paese delle meraviglie

• venerdì 27 luglio: In viaggio con Jacqueline

•

Quartiere Fiera, Treviso - Giardino interno Residenza Zalivani, viale 4 Novembre, 27

• martedì 31 luglio: Come un gatto in tangenziale

• martedì 07 agosto: Lilli il vagabondo