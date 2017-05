Al cinema proiezioni speciali di "Noi eravamo", film sulla Grande Guerra

Serata evento lunedì 22 maggio al cinema Verdi di Vittorio Veneto per "Noi eravamo", il nuovo film di Leonardo Tiberi che incontrerà il pubblico presente in sala alle h. 20.15. Il film resterà in programmazione al Cinema Verdi fino a mercoledì 24 maggio. Martedì 23 invece, il regista presenterà il film alle h. 20 al cinema Corso di Treviso dove il film sarà programmato, anche in questo caso, fino a mercoledì 24 maggio. Leonardo Tiberi, dopo il piccolo grande caso di pubblico del suo precedente film Fango e Gloria, torna a raccontare storie luoghi e volti della Prima Guerra mondiale, a cento anni dai fatti che cambiarono gli equilibri del mondo, con un intreccio sperimentale e avvincente di immagini dell’archivio dell’Istituto Luce – eccezionalmente colorizzate – e fiction. Questa volta il racconto punta l’obiettivo sui caratteri e le vicende dei volontari, uomini e donne e che portarono un profondo contributo nel conflitto, e nella storia di quella che sarà la futura nazione.

Con una ricerca raffinata sull’attualizzazione delle immagini del Luce, a ricreare una guerra davvero come non si è mai vista, capace di amalgamarsi spettacolarmente con la trama di finzione. Ho lavorato per anni con i repertori e l'idea di poterli utilizzare in modo non tradizionale mi ha sempre affascinato - dice Leonardo Tiberi. Ovvero utilizzare i repertori non come puro documento ma come parte sostanziale della narrazione cinematografica facendoli interagire con l'azione del girato. Con questo film - spiega il regista - prosegue la mia esperienza cominciata con "Fango e Gloria" perché la gente non dimentichi e perché i giovani conoscano la storia. Il progetto - dice - nasce in occasione delle commemorazione per il Centenario della Prima Guerra Mondiale". Il film si affida a un cast di giovani talenti del grande e piccolo schermo, Alessandro Tersigni (il protagonista Guglielmo), Davide Giordano e Beatrice Arnera (nei panni di Agnese, volontaria nelle file della Croce rossa), alla prova matura del personaggio-chiave del film, Fiorello La Guardia, interpretato da Yari Gugliucci, affiancati dalle presenze di attori come Roberto Citran, Emanuela Grimalda ed Eliana Miglio.

“Noi eravamo” coniuga storia e spettacolo, memoria e legami a una terra e a una storia da non dimenticare. E’ un documento di forte impatto visivo, grazie anche alle filologiche ricostruzioni delle scene aeree con apparecchi d’epoca. Un sapore di fedeltà storica che si accompagna all’uscita in concomitanza del 24 maggio è immortalato nella celeberrima ‘La leggenda del Piave’ che rivive nel film in un omaggio sorprendente di Renzo Arbore e del Motus Mandolin Quartet.

Noi eravamo è una produzione Baires Produzioni e Istituto Luce-Cinecittà, è distribuito da Istituto Luce-Cinecittà ed è realizzato in associazione con Gruppo Banco Desio - ai sensi delle norme sul Tax Credit, con il contributo della Regione del Veneto con il Patrocinio del Ministero della Difesa, in collaborazione con Il Ministero della Difesa Aeronautica Militare il Corpo Militare Volontario della Cri Ausiliario delle Forze Armate il Corpo delle Infermiere Volontarie della Cri Ausiliario delle Forze Armate. Film riconosciuto di Interesse Culturale Nazionale dalla DG Cinema – MIBACT - Opera realizzata con il sostegno della Regione Lazio- Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo.