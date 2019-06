Adrian Fartade ospite della rassegna: "Fuori dal cinema"

Un piccolo grande passo. La storia dell’Apollo 11 a Oderzo. Il più pazzo dei divulgatori scientifici di Youtube approda Fuori dal Cinema. A 50 anni dallo sbarco sulla luna ripercorreremo insieme ad Adrian Fartade quella incredibile impresa datata 20 luglio 1969.

Quanto un pollice e basta. Ecco quanto è grande il pianeta Terra visto dalle vicinanze della Luna. Basta allungare il braccio e si può coprire col pollice tutto il nostro pianeta, con tutte le sue persone, storie, paesi. Era così che il 20 luglio lo vedevano anche 3 intrepidi avventurieri, da un piccolo finestrino nella loro navicella a quasi 390.000 km dalla Terra. Era questione di secondi ed il modulo di atterraggio, con a bordo Neil Armstrong e Buzz Aldrin, si sarebbe sganciato da quello di commando, con a bordo Michael Collins, iniziando la discesa verso la superficie della Luna, per diventare i primi umani ad aver mai messo piede su un altro mondo. Neil Armstrong, comandante della missione, si era portato con lui dalla Terra un piccolo pezzettino di legno, all’apparenza insignificante, ma con una storia incredibile dietro. Quel frammento infatti era un pezzo del Wright Flyer, il primissimo aereo dell’umanità, fatto volare dai fratelli Wright nel 1903. Appena 63 anni dopo, eccone un pezzo che stava per arrivare con due umani sulla superficie della Luna. La storia di questa missione è molto di più della storia di un viaggio verso la Luna. Dietro infatti c’è la storia dell’intera avventura di esplorazione umana, e in questo spettacolo, a 50 anni quest’anno da quel primo piccolo grande passo, ripercorreremo insieme la sua storia, i suoi protagonisti e come ha cambiato per sempre il nostro mondo.



Ingresso libero con offerta responsabile.

In caso di maltempo l'evento si terrà all'interno del cinema.