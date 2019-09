Anatomia di un film: a Treviso un corso di cultura cinematografica

A partire da lunedì 23 settembre, Cineforum Labirinto organizza un corso di cinema dedicato all'analisi di cinque grandi capolavori con l’obiettivo di scoprire i segreti dei film che hanno segnato la storia del Cinema. Partendo dalla visione di numerosi spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull'influenza delle pellicole nell'immaginario collettivo.

I film selezionati sono: “Psyco” (1960) di Alfred Hitchcock, “2001: Odissea nello spazio” (1968) di Stanley Kubrick, “I 400 colpi” (1960) di François Truffaut, “La dolce vita” (1960) di Federico Fellini e “Blade Runner” (1982) di Ridley Scott. La prima opera analizzata nel dettaglio sarà “Psyco”, capolavoro e punto di riferimento del cinema horror e thriller girato dal maestro del brivido Alfred Hitchcock. Ben due lezioni saranno dedicate alla fantascienza e, in particolare, alla pietra miliare “2001: Odissea nello spazio” firmata da Stanley Kubrick e al cult movie “Blade Runner” di Ridley Scott. Il genere della commedia sarà invece rappresentato da due autorevolissimi esponenti della Settima Arte: François Truffaut, con il fulminante esordio cinematografico de “I 400 colpi”, manifesto indimenticabile della Nouvelle Vague francese, e Federico Fellini, con l’iconico “La dolce vita”, grazie al quale i partecipanti potranno confrontarsi con il fascino del cinema dei sogni del regista romagnolo e dell’irresistibile talento di Marcello Mastroianni. Il corso, ideato e curato da Marco Bellano, docente di cinema presso l’Università di Padova, è rivolto a studenti, videomaker, insegnanti e appassionati di cinema che vogliano scoprire o approfondire la grammatica cinematografica e la storia del cinema attraverso i capolavori di cinque grandi maestri del cinema. Il corso si articola in 5 incontri da 2 ore che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30 a partire da lunedì 23 settembre 2019 presso gli spazi della Fondazione Benetton Studi Ricerche, situata in via Cornarotta n. 7, a pochi passi da Piazza Duomo. Il costo del corso è pari ad 80 euro e il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 20 settembre 2019.