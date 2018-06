"Buster in Loggia": a Treviso la magia del cinema muto, sonorizzato dal vivo

TREVISO Nell'ambito delle iniziative del bando SediciTrenta2018, promosso dal Comune di Treviso – Assessorato alla Partecipazione, politiche giovanili e pari opportunità e dal Progetto Giovani Treviso, l'associazione trevigiana Cineforum Labirinto presenterà “Buster in Loggia”, una serata di cinema all'aperto in compagnia della comicità di Buster Keaton con accompagnamento musicale dal vivo.

Sabato 23 giugno, alle ore 21, nell’affascinante location della Loggia dei Cavalieri, il pianista Roberto Durante sonorizzerà dal vivo (e a ingresso gratuito) tre divertenti cortometraggi con l’obiettivo di riscoprire a ritmo di musica l’inimitabile talento comico di Buster Keaton. La manifestazione, con ingresso ad offerta libera, si aprirà con il cortometraggio “Una settimana”, irresistibile comica con vena romantica in cui due sposini ricevono come dono di nozze una “casa fai-da-te”, ignari del fatto che il montaggio del loro nuovo covo d’amore sarà tutt’altro che semplice. A seguire “Lo spaventapasseri”, che racconta la storia di due braccianti agricoli e scapoli, vivono insieme in una casa arredata con il minimo indispensabile ma piena di incredibili marchingegni che rendono molto comoda la loro vita. Entrambi sono innamorati della stessa ragazza ma il padre di lei non li vede di buon occhio. Infine chiuderà la serata uno dei cortometraggi più apprezzati di Buster Keaton, “I vicini”, in cui l’amore tra il povero Buster e la sua vicina di casa è osteggiato dalle rispettive famiglie, assolutamente contrarie al fidanzamento della coppia. In un sabato sera estivo, nel cuore del centro città, Cineforum Labirinto propone una serata all'insegna del divertimento e del cinema muto in uno spettacolo che vedrà dialogare le sequenze cinematografiche firmate da Buster Keaton con l’improvvisazione musicale del pianista Roberto Durante.