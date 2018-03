Ciak Junior: al via lunedì le riprese del film ideato dagli studenti della scuola Da Ponte

VITTORIO VENETO Il primo soggetto scelto tra i tanti arrivati dalla giuria di Ciak Junior, il progetto internazionale ideato dal Gruppo Alcuni ben 29 anni fa, è caduta su “Seconda generazione zeta”. La storia, ideata dagli studenti della II A della scuola media “Lorenzo Da Ponte”, coordinati dalla prof.ssa Carnelos.

Nei tre giorni delle riprese, da lunedì 26 a mercoledì 28 marzo, la troupe di Ciak Junior diretta da Sergio Manfio lavorerà con i giovanissimi della scuola Da Ponte per realizzare le riprese del cortometraggio, che andrà in onda su Canale 5 a giugno. La troupe di Ciak Junior (oltre al regista ci saranno fonico, attrezzista, datore luci e direttore di produzione) realizzerà il cortometraggio insieme ai ragazzi, che potranno seguire e intervenire in tutte le fasi di produzione. Una seconda troupe girerà la città per fare le riprese del backstage: interviste ai giovanissimi autori del soggetto per capire perché hanno affrontato questo tema, e poi “Vittorio Veneto in pillole” insieme ai giovani studenti, che ci mostreranno gli angoli più caratteristici della città, i musei e i monumenti più famosi. Non mancherà una divertente “gara di cucina” tra giovani cuochi, con gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero “Beltrame”.Sergio Manfio, regista del cortometraggio, è ideatore del progetto insieme al fratello Francesco e dal 1989 a oggi ha curato la regia di circa 150 cortometraggi realizzati nelle scuole di tutta Italia.

Dopo i 3 giorni dedicati alle riprese il film verrà montato negli studios di Gruppo Alcuni. Gli studenti di Vittorio Veneto, insieme ai coetanei autori e interpreti degli altri due cortometraggi italiani di Ciak Junior, e ai tanti ragazzi stranieri che prendono parte al progetto, parteciperanno quindi al Festival internazionale Ciak Junior che si svolgerà il 25 e 26 maggio a Jesolo. Francesco Manfio, produttore esecutivo dei film, ha commentato così la notizia dell'evento: “Ciak Junior è il programma per giovani più visto di Canale 5. Le 28 edizioni del progetto già concluse, e gli oltre 500 film prodotti, sono un ottimo biglietto da visita per il nostro programma; ma l’aspetto più vero della trasmissione è quello che numeri e “onorificenze” non possono esprimere, cioè lo straordinario entusiasmo con cui ogni anno migliaia di ragazzi decidono di raccontarsi a Ciak Junior! Naturalmente lo fanno ogni anno in maniera nuova (quando è nato il progetto non esistevano né i cellulari né internet), ed è proprio grazie ai ragazzi che ogni anno Ciak Junior diventa una programma completamente nuovo!”