Cine d'epoca: gran finale sotto le stelle con il film "The Help"

Mercoledì 18 settembre, in Piazza Santa Maria Maggiore, si terrà la serata finale di Cine d’Epoca, rassegna dell’Estate Incantata 2019 dedicata al cinema vintage.

Nella splendida location del centro storico di Treviso verrà proiettato “The Help”, film del 2011 diretto da Tate Taylor e interpretato da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Allison Janney e Sissy Spacek. L’ultima serata di Cine d’Epoca inizierà alle 19.30 con i mitici food truck e musica italiana anni 60', 70' e 80'. Prima dell’inizio del film, in programma alle 21, si potrà infatti sorseggiare la birra del locale Birrificio Trevigiano e altri drink preparati da "Mirò food drinks & Events", oltre a panini per tutti i gusti. Non mancheranno le delizie per i più piccoli con i gelati di “Picatabiri” e i dolci preparati dalla pasticceria “I dolci delle fate”. Insomma, una serata all’insegna della convivialità e del divertimento per chiudere l’estate con un sorriso. La rassegna Cine d’Epoca è stata promossa da Comune di Treviso e Regione Veneto con il supporto di Aero Service Communication S.r.l., Cinemoving, Gruppo Battistolli.