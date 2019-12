L'altro volto della speranza: a Ca' dei Ricchi l'ultimo film di Aki Kaurismäki

Cineforum Labirinto, in collaborazione con TRA – Treviso Ricerca Arte, presenta la proiezione del film “L’altro volto della speranza”, in programma venerdì 6 dicembre, alle ore 21, terzo e ultimo appuntamento della rassegna dedicata al regista finlandese Aki Kaurismäki ospitata al piano nobile di Ca’ dei Ricchi.

Dopo le serate dedicate alle opere “L’uomo senza passato” (2002) “Ho affittato un killer” (1990), l’iniziativa cinematografica si conclude con la proiezione del film più recente firmato da Aki Kaurismäki, il delicato e divertente “L’altro volto della speranza” (2017). L’opera in programma a Ca’ dei Ricchi racconta l’incontro tra Wilkström, un rappresentante di camicie da uomo che, dopo un’incredibile vincita al gioco, ha deciso di rilevare un ristorante in periferia e Khaled, un timido rifugiato siriano che si ritrova quasi per caso a Helsinki. Le loro storie si incroceranno e nascerà un'amicizia davvero inaspettata. Riprendendo la riflessione cinematografica iniziata con Miracolo a Le Havre (2011), il regista finlandese ribadisce le proprie idee sull’Europa e sulle politiche dell’accoglienza e della gestione di rifugiati e richiedenti asilo, opponendo alla visione profondamente negativa e disillusa che ha del Vecchio Continente quella positiva di comunità. Premiato al Festival di Berlino con l’Orso d’argento, L’altro volto della speranza è una favola di generosa integrazione, raccontata da Kaurismäki con delicatezza e con quella capacità di far sorridere che appartiene soltanto ai grandi maestri del cinema.



INFO E PRENOTAZIONI

www.cineforumlabirinto.wordpress.com

cineforumlabirinto@gmail.com

0422.419990