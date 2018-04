A Treviso tornano i Cinemadays: da lunedì si potrà andare al cinema con tre euro

TREVISO Dopo il successo riscosso lo scorso anno con Cinema2day, il ministero dei Beni culturali insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa dedicata a tutti gli amanti del cinema.

Dal 9 al 12 aprile infatti in oltre duemila sale in Italia, si potranno vedere gli ultimi film in uscita al prezzo di soli tre euro. Un'iniziativa che il Veneto conosce bene, visto la lodevole iniziativa promossa dalla regione. I Cinemadays sono però un'iniziativa nuova nel senso che propongono allo spettatore di vedere a prezzo scontato film appena usciti nelle sale e non titoli d'autore più o meno recenti, come nel caso dell'iniziativa veneta. A Treviso il The Space di Silea è uno dei pochi cinema che ha deciso di aderire all'iniziativa per questa settimana, insieme all'Italia-Eden di Montebelluna. Durante l'anno l'iniziativa sarà riproposta anche dal 9 al 15 luglio e dal 1 al 4 ottobre e non è detto che in quei giorni anche altre sale potranno aderire alla proposta del Ministero. Tutte le informazioni e l'elenco in continuo aggiornamento dei cinema partecipanti in ogni città sono disponibili sul sito CinemaDays.it.