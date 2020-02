Dio è donna e si chiama Petrunya: torna il cineforum a Oderzo

Nuovo film per la rassegna "Cineforum mon amour" organizzata dal circolo Enrico Pizzuti al Cinema Turroni di Oderzo. Venerdì 21 febbraio alle ore 21 l'appuntamento è con il film "Dio è donna e si chiama Petrunya".

Disillusa dalla vita e senza un lavoro, la giovane Petrunya si ritrova per caso nel mezzo di un’affollata cerimonia religiosa riservata agli uomini: una croce di legno viene lanciata nel fiume e chi la recupera avrà un anno di felicità e prosperità. Con aria di sfida, anche Petrunya si getta in acqua, riuscendo a prendere la croce per prima, nello scandalo generale: mai a una donna era stato permesso di partecipare all'evento e tanto meno di vincere. Tutto il paese sembra unito nel chiederle di restituire la croce, con le buone o con le cattive, ma Petrunya è decisa a non arrendersi e a tenerla con sé a ogni costo.