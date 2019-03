Edera Film Festival: adesioni da tutto il Mondo, iscrizioni aperte fino al 31 marzo

A due mesi dal lancio della call, avvenuto lo scorso dicembre, sono 750 le iscrizioni finora pervenute per la seconda edizione dell’Edera Film Festival, in programma a Treviso, presso il Cinema Edera, dal 31 luglio al 3 agosto 2019.

Si tratta di opere in gran numero provenienti da Paesi in cui la produzione cinematografica è florida e innovativa. Oltre all’Italia, da cui arrivano circa il 20% dei film candidati, le opere presentate sono state infatti prodotte in Iran, India, Brasile e USA, Paesi da cui provengono complessivamente un altro 20% delle opere proposte al festival. Seguono produzioni provenienti dall’America Latina e da tutta Europa. Sono i cortometraggi, formato più congeniale ai giovani registi under 35, a primeggiare per numero nella rosa di opere all’esame della direzione artistica composta anche quest’anno dalla regista Gloria Aura Bortolini, dall’esercente del Cinema Edera Sandro Fantoni e dello storico del cinema Giuseppe Borrone, ma non mancano certamente documentari e lungometraggi di apprezzabile qualità. Il bando resterà aperto fino al prossimo 31 marzo, vòlto ad intercettare i lavori cinematografici realizzati a partire dal 1 gennaio 2017 da molti altri giovani registi under 35 (nati dopo il 1° gennaio 1984) e sostenuti da produzioni e distribuzioni italiane e internazionali che ne hanno accompagnato i percorsi creativi. Le opere potranno essere presentate utilizzando le piattaforme indicate nel sito ufficiale del festival www.ederafilmfestiva.it oppure inviando la scheda tecnica del film e un link protetto per la visione e il download dell’opera all’indirizzo di posta elettronica info@ederafilmfestival.it, al quale è possibile rivolgersi anche per richiedere maggiori informazioni sulla prossima edizione del festival.

L’iscrizione è gratuita. Le giurie, formate da professionisti dell’industria cinematografica e da esponenti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, assegneranno un Premio al Miglior Film per ciascuna delle tre categorie in cui è articolato il festival: Cortometraggi, Documentari e Lungometraggi. Accanto ai riconoscimenti della giuria tecnica, un Premio del Pubblico verrà assegnato all'opera giudicata più meritevole per ciascuna delle sezioni in concorso. Anche per la seconda edizione del festival è confermato il Premio Speciale "Donne Si Fa Storia", promosso dall'omonimo progetto e conferito ad una delle registe dei film in concorso. La vincitrice sarà annunciata nella giornata di chiusura dell'Edera Film Festival e premiata nel corso della 76^ Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Promossa dall'associazione Culturale Orizzonti, in collaborazione con il Cinema Edera e con il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Treviso, la manifestazione, attraverso una rete di partnership con le principali realtà imprenditoriali e istituzionali del territorio, si propone di contribuire al processo di valorizzazione, attraverso il cinema, del ricco patrimonio artistico e culturale della città.