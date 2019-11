Film a tre euro martedì sera nei cinema di Treviso e provincia

Ancora grande cinema di qualità, martedì 19 novembre nei cinema di Treviso e provincia con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione ti porta al cinema con tre euro”, progetto organizzato dalla Fice delle Tre Venezie, l’Agis delle Tre Venezie e la Regione Veneto.

A Treviso doppio appuntamento al Multisala Corso dove, alle 17.30 e alle 20 inizia “Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business” di Lorene Scafaria. Cardi B, Constance Wu, Lizzo e Lili Reinhart sono un gruppo di spregiudicate spogliarelliste di New York che uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street. In alternativa, negli stessi orari, si può optare per “Motherless Brooklyn - I segreti di una città” di Edward Norton. Il film segue le vicende di Lionel Essrog, un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna. In cartellone al Multisala Edera troviamo invece, alle 17.45, 20.20 e 22.15, il film “I migliori anni della nostra vita” di Claude Lelouch. Jean-Louis Duroc.

Spostandosi in provincia, il Cinema Cristallo di Oderzo offre a costo ridotto la visione alle 20 e alle 22 “Martin Eden” di Pietro Marcello con Luca Marinelli, premiato con la Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia. Anche il Multisala Verdi di Vittorio Veneto propone, alle 17.30 e 19.55, “Le Ragazze di Wall Street - Business I$ Business” con Jennifer Lopez. Infine, alle 20.30, il Multisala Manzoni di Paese punta su “Solo cose belle” di Kristian Gianfreda. Il film racconta la storia di Benedetta, una popolare ragazza sedicenne, e del suo incontro con una bizzarra casa-famiglia, appena arrivata nel suo piccolo paese dell’entroterra riminese. Tutti i martedì di novembre la rassegna a consentirà agli appassionati di cinema di godere della visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it, sulla pagina facebook @agis.trevenezie e attraverso l’applicazione per smartphone e tablet app al Cinema. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala. Il costo di ogni biglietto è di 3 euro.