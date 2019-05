Cinema: tornano per un mese i film a soli 3 euro

Dopo il successo del mese di marzo, a partire da martedì 7 maggio tornano nelle sale cinematografiche del Veneto gli appuntamenti con “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie e Regione Veneto.

Tutti i martedì del mese i martedì al cinema porteranno nelle sale cinematografiche aderenti di Treviso e provincia opere cinematografiche d’autore che saranno fruibili al pubblico al costo ridotto di tre euro. Tre le proposte di questo primo martedì di maggio al Multisala Corso di Treviso. Alle 17.30 “Avengers: Endgame” di Joe e Anthony Russo. Il film è il sequel diretto di Avengers: Infinity War e ne prosegue le epiche vicende. Alle 17.30 e alle 20.30 sarà il turno de “I Fratelli Sisters”, rivisitazione del genere Western in chiave spiritosa, intelligente ed emozionante. Infine, alle 20 “La caduta dell'impero americano” commedia di Denys Arcand. Pierre-Paul ha 36 anni e nonostante un dottorato in filosofia deve lavorare come fattorino per tirar su uno stipendio appena decente. Un giorno, durante una consegna, si ritrova suo malgrado sulla scena di una rapina finita male, che lascia sull’asfalto due morti e altrettanti borsoni pieni di soldi. Cosa fare? Restare a mani vuote o prenderli e scappare? Il dubbio dura una frazione di secondo, giusto il tempo di caricare il malloppo sul furgone. Ma i guai sono appena iniziati. Da vedere. Sempre a Treviso, alle 17.30, 20.00 e 22.15, al Multisala Edera inizia “Sarah & Saleem - Là Dove nulla è Possibile” di Muayad Alayan. Il film segue la storia extraconiugale tra Sarah, proprietaria di un caffè ebraico e Saleem, fattorino arabo. La passione segreta tra i due avrà delle conseguenze ben più importanti della crisi dei loro matrimoni, in una Gerusalemme in cui anche una storia privata tra due persone scatena conseguenze politiche e sociali di portata inimmaginabile.

In provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20 e alle 22 “Se la strada potesse parlare” di Barry Jenkins, candidato agli ultimi premi Oscar. Alle 17.30, 20.00 e 22.15 inizia invece al Multisala Verdi di Vittorio Veneto la commedia “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani con la divertente Paola Cortellesi. Punta sulla commedia il Multisala Manzoni di Paese dove troviamo in cartellone, alle 20.10 e 22.15, “Book Club - Tutto può succedere” di Bill Holderman. Carol, Diane, Jane, Sharon, 4 donne alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni esilaranti e sconvenienti. Saranno finalmente pronte a entrare nel nuovo capitolo della loro vita? Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet App al cinema.