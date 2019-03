Ultimo appuntamento con i film a 3 euro in provincia di Treviso

Ultimo appuntamento del mese martedì 26 marzo nei cinema aderenti di Treviso e provincia con la nuova edizione de “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, l’associazione generale italiana dello spettacolo delle Tre Venezie, e la Regione del Veneto.

A Treviso il multisala Corso propone questa settimana alle 20 “Boy Erased - Vite Cancellate” di Joel Edgerton. Il film racconta la vera storia della crescita, della presa di coscienza e della dichiarazione della propria omosessualità di Jared Eamons, figlio di un pastore battista di una piccola città dell'America rurale, che all'età di 19 anni ha deciso di aprirsi con i suoi genitori, riguardo alle proprie preferenze sessuali. Sempre in città, al multisala Edera, si potrà assistere (ore 17.35, 20.10 e 22) a “Momenti di trascurabile felicità” di Daniele Luchetti intelligente commedia interpretata da Pif. Il film sarà proiettato anche al Multisala Verdi di Vittorio Veneto (alle 17.30, 20 e 22.15) mentre l’offerta del cinema Cristallo di Oderzo punta alle 20 e alle 22 su “7 Uomini a Mollo” di Gilles Lellouche. Bertrand, un quarantenne un po' in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla sua vita quando decide di entrare a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Per ognuno dei componenti, gli allenamenti rappresentano una valvola di sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si sentiranno sempre più forti fino a volere intraprendere un traguardo pazzesco: la partecipazione ai campionati mondiali.