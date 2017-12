Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il weekend di Capodanno

TREVISO Non mancherà certo la scelta agli appassionati di cinema della provincia di Treviso che nei prossimi giorni decideranno di recarsi in sala a vedere alcuni dei film più attesi del momento in occasione dell'imminente Capodanno. Come sempre sono tantissimi i titoli presenti al cinema durante le feste. Proprio per questo abbiamo deciso di consigliarvi tre titoli da non perdere che saranno in grado di accontentare anche gli spettatori più esigenti. Buona visione e buon inizio anno:

Napoli Velata

Cupo come un mystery e debordante come un mélo, un film ambizioso che restituisce in maniera efficace l'incandescenza della passione. "Napoli velata" è la nuova attesissima opera di Ferzan Ozpetek, regista italo-turco divenuto ormai molto celebre nel nostro Paese grazie a film come "La finestra di fronte" e "Le fate ignoranti". In questo suo nuovo lavoro si avvale della preziosa collaborazione di un cast d'eccezione tra cui spiccano le prove di Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Napoli velata" sarà visibile in questi ultimi giorni dell'anno al multisala Corso di Treviso, al multisala Manzoni di Paese, al The Space Cinema di Silea e al cinema Melies di Conegliano.

Come un gatto in tangenziale

Giovanni lavora per una think tank che si propone di riqualificare le periferie italiane. La sua ex moglie Luce coltiva lavanda in Provenza, convinta di essere francese. Giovanni e Luce hanno allevato la figlioletta tredicenne Agnese secondo i principi dell'uguaglianza sociale, anche se vivono al caldo nel loro privilegio. E quando Agnese rivela a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela e Sue Ellen, dando inizio a una storia a dir poco rocambolesca. Divertente ed ironico il film di Milani ha i suoi punti di forza nelle prove d'attore di Paola Cortellesi e Antonio Albanese. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Come un gatto in tangenziale" sarà in programmazione al cinema Italia-Eden di Montebelluna e al The Space Cinema di Silea.

The greatest showman

Spettacolo, frenetico ed eccessivo come un tripudio circense, potentemente ritmato e magnificamente orchestrato: "The greatest showman", il film con protagonista l'ex Wolverine Hugh Jackman, è stato accolto da critiche entusiaste sia in America che nel nostro Paese. Un grande musical che ricorda i successi hollywoodiani del passato in cui farsi trasportare dalla magia delle scenografie e della messa in scena. Uno spettacolo da non perdere! DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film sarà visibile al cinema Edera di Treviso, al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna e al The Space Cinema di Silea.