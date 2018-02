Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO E' un inizio di febbraio a dir poco scoppietante quello che attende gli spettatori della Marca trevigiana nei cinema della nostra provincia. In piena corsa verso i prossimi premi Oscar, chi vorrà andare al cinema avrà solo l'imbarazzo della scelta. Per darvi una mano abbiamo però scelto, come di consueto, i tre titoli più interessanti per questo fine settimana. Ecco quali sono:

The Post

Convinto che la guerra condotta in Vietnam dal suo Paese costituisca una sciagura per la democrazia, Daniel Ellsberg, economista e uomo del Pentagono, divulga nel 1971 una parte dei documenti di un rapporto segreto dando il via a uno degli scandali giornalistici più importanti del secolo scorso. Steven Spielberg dirige due dei più grandi attori del nostro tempo (Tom Hanks e Meryl Streep) in una lettera d'amore al mestiere del giornalista che non racconta solo un'epoca passata ma una storia che si ripete in continuazione raccontandoci molto anche del nostro presente. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Nei prossimi giorni potrete vedere "The Post" al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al multisala Manzoni di Paese, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al multisala Hesperia di Castelfranco Veneto e al The Space Cinema di Silea.

Sono tornato

Cosa accadrebbe se Benito Mussolini tornasse oggi a governare il nostro Paese? Il regista Luca Miniero risponde alla spinosa domanda in "Sono tornato" film che copia in versione italiana il capolavoro tedesco "Lui è tornato" incentrato sul ritorno in Germania di Adolf Hitler. La commedia che parte da una importantissima idea di base, si mantiene sempre ai margini scansando tutte le opportunità di fare vera satira, illuminando le contraddizioni del nostro tempo. Frank Matano è la spalla di un bravissimo Massimo Popolizio, perfettamente a suo agio nel restituire la funesta immagine di un Mussolini pronto a conquistare ancora una volta il nostro Paese. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Sono tornato" sarà proiettato al The Space Cinema di Silea.

C'est la vie - Prendila come viene

Arriva nei cinema trevigiani una commedia corale dal soggetto convenzionale ma dal punto di vista assolutamente originale. Max è un wedding planner navigato ma logorato dall'ansia e dalle scadenze alla vigilia di un matrimonio e di una consegna importante da rispettare. Man mano che la scadenza si avvicina ogni cosa inizierà ad andare per il verso sbagliato rischiando di rovinare il matrimonio e i piani del protagonista. Una commedia d'autore tipicamente francese che vi garantirà risate assicurate. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "C'est la vie" sarà visibile al cinema Edera e al The Space Cinema di Silea.