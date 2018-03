Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Marzo, mese degli Oscar, si apre con un weekend ricco di titoli interessanti, pronti a soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico sempre più eterogeneo. Se il freddo e il maltempo vi dovessero far venir voglia di entrare a scaldarvi corpo e mente in un cinema della nostra provincia, vi vogliamo suggere i nostri tre speciali consigli per questo fine settimana. Buona visione!

Quello che non so di lei

Un'opera affascinante e costantemente sul filo del rasoio del rapporto tra finzione e realtà per il ritorno sul grande schermo del grande regista Roman Polanski sempre al centro, negli ultimi mesi, di aspre critiche per una serie di presunti casi di molestie di cui si sarebbe reso responsabile. Tutto ciò non deve inficiare però la grande maestria del regista nel sapiente modo di raccontare una storia sul grande schermo, impreziosita in questo caso da due attrici magnetiche del calibro di Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Un film coinvolgente ed emozionante. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Quello che non so di lei" sarà proiettato al multisala Edera di Treviso e al The Space Cinema di Silea.

Red Sparrow

Adattamento ben congegnato di un best seller di spionaggio, con una protagonista magnetica. Jennifer Lawrence veste i panni di una spia implacabile e pronta a tutto pur di portare a termine le sue missioni. Il fatto che la protagonista attiri a sé le sue vittime attraverso la seduzione rende il tutto ancora più accattivante. Non certo un capolavoro della cinematografia mondiale ma un ottimo thriller, leggermente fuori dai classici schemi di genere, da cui l'occhio dello spettatore esce decisamente appagato. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Red Sparrow" sarà proiettato al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al multisala Manzoni di Paese e al The Space Cinema di Silea.

Figlia mia

Tre eccellenti protagoniste per un'opera che esplora con profondità il mistero della maternità. "Figlia mia" è il consiglio cinematografico che vi proponiamo se siete amanti del cinema di qualità. Diretto da Laura Bispuri, il film è tutto costruito sulle migliaia di sfaccettature dell'animo femminile. Ambientato in un'inedita e selvaggia Sardegna, questo insolito affresco italiano dedicato alla figura della madre e al rapporto con i propri figli è uno splendido esempio di come anche il nostro cinema riesca spesso a regalarci film interessanti e in grado di farci uscire mentalmente arricchiti dal buio della sala cinematografica. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Figlia mia" sarà proiettato solo al cinema Edera di Treviso.