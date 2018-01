Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il weekend dell'Epifania

TREVISO Le festività natalizie si chiudono in bellezza grazie a una spettacolare serie di uscite cinematografiche destinate a tenere gli spettatori trevigiani incollati ai seggiolini del cinema. Il weekend dell'Epifania, quest'anno, sarà segnato dalle premiazioni dei Golden Globes americani, i premi che fungono da cartina di tornasole per capire i possibili vincitori dei prossimi Oscar. Qui in Italia invece, il fine settimana dell'Epifania si prospetta ricco di novità leggermente diverse ma comunque accattivanti per ogni genere e categoria di pubblico. Come ogni settimana queste sono le tre scelte che abbiamo fatto per voi. Buona visione!

Tutti i soldi del mondo

Il nuovo film di Ridley Scott (regista di "Blade Runner" e "Il gladiatore") non passerà certo alla storia come uno dei suoi capolavori più riusciti ma resta comunque una testimonianza cinematografica da vedere se non altro per essere il film che ha segnato la fine della carriera di Kevin Spacey, cancellato letteralmente da ogni scena già girata dopo lo scandalo molestie che l'ha travolto nelle scorse settimane, oltre che per l'interessante fatto di cronaca che vuole riportare alla luce. John Paul Getty III, nipote sedicenne del magnate del petrolio Jean Paul Getty, viene rapito a Roma da una banda di criminali calabresi che chiede alla famiglia un riscatto di 17 milioni di dollari. Una vicenda finita oggi su molti libri di storia e che il regista americano trasforma qui in una favola nera lugubremente ammonitrice. Non perdetelo! DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Tutti i soldi del mondo" sarà proiettato questo weekend al Multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano e al The Space Cinema di Silea.

Jumanji

Dal liceo a una giungla videoludica, quattro ragazzi sono costretti, ancora una volta, a vincere e lottare contro Jumanji, il terrificante gioco da tavolo evolutosi in qualcosa di ben più pericoloso. Azione, adrenalina e scene divertenti non mancano di certo. I protagonsti, seppur sempre un po' spaesati, ce la mettono tutta per ricreare le atmosfere del capolavoro girato negli Anni Novanta ma la magia di quel film è molto distante da questo colossale blockbuster pensato soprattutto per le giovani generazioni. Se comunque avete voglia di trascorrere una serata senza impegno questo è senza dubbio il film che fa al caso vostro. Il massiccio The Rock non ha di sicuro il fascino di Robin Williams, ma l'intrattenimento è assicurato. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Jumanji" sarà visibile al multisala Corso di Treviso, al multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al Cristallo di Oderzo, al multisala Manzoni di Paese e al The Space cinema di Silea.

Corpo e anima

In un macello di Budapest viene assunta una nuova ispettrice della qualità, la giovane Maria. Il direttore finanziario è subito incuriosito dal suo atteggiamento assolutamente riservato e dedito al lavoro con una rigida applicazione delle regole. A seguito di un test psicologico a cui vengono sottoposti tutti i dipendenti, emerge che entrambi sognano regolarmente di trovarsi in un bosco mentre nevica, lui nel ruolo di un cervo e lei nel ruolo della femmina. Messi a conoscenza di questo fatto i due iniziano un problematico avvicinamento. Il regista ungherese Ildikó Enyedi traspone la storia di un complesso avvicinamento senza cadere nell'onirismo né nel romanticismo più vieto. Un film d'autore da non perdere visto che è riuscito ad aggiudicarsi l'Orso d'oro come miglior film all'ultimo Festival di Berlino. Un piacere visivo per veri intenditori. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Corpo e anima" sarà proiettato al multisala Edera di Treviso.