Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Sarà un fine settimana all'insegna del buon cinema quello in arrivo nella Marca in queste ore. Spaziando tra i generi e le tipologie di film più diverse, come ogni weekend vi guidiamo alla scoperta dei tre titoli più interessanti per una serata da passare al cinema in attesa della bella stagione. Non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione!

I segreti di Wind River

L'intrigo poliziesco è semplice, il suo fluire lineare, lo scioglimento dell'enigma la sola concessione alla singolarità. Se amate i thriller vecchio stampo e i film girati con mestiere ed esperienza, "I segreti di Wind River" è il film che fa per voi. Presentato alla scorsa edizione del Festival di Cannes, il film si è distinto per una storia accattivante e piena di suspance che vi terrà incollati allo schermo fino all'ultima inquadratura. Interpretato da Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen, questo intrigante mistero cinematografico è uno dei film più interessanti in questi primi mesi del 2018. Non perdetelo. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "I segreti di Wind River" saranno proiettati al The Space Cinema di Silea.

Charley Thompson

La storia di un'insolita amicizia, ispirata al cinema anni 70 ma calata con sensibilità nella contemporaneità. "Charlie Thompson" è il commovente ritorno alla regia di Andrew Haigh, già regista del notevole "45 anni". Charlie è un adolescente che non ha mai conosciuto sua madre e che vive con il padre. Poco distante dalla loro nuova abitazione scopre la presenza di un maneggio ed entra in contatto con Del Montgomery, un non più giovane proprietario e allenatore di cavalli che fa correre ovunque sia possibile guadagnare qualcosa. Il rapporto che Charlie instaurerà con il cavallo Lean On Pete segnerà per sempre la sua vita. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film sarà proiettato al cinema Edera di Treviso.

A quiet place - Un posto tranquillo

Un horror atipico e d'autore che racconta la storia di una famiglia sfruttando il silenzio per fare più rumore. "Un posto tranquillo" segue da vicino le vicende degli Abbott, costretti a comunicare in silenzio per non farsi trovare dalle terribili creature che hanno invaso improvvisamente il nostro pianeta. Per un po' il dialogo con il linguaggio dei segni sembra funzionare ma quando la signora Abbott scopre di essere incinta di un nuovo bambino la situazione prenderà una piega molto pericolosa per tutta la famiglia. Ideale per una serata in compagnia degli amici che amano i film dell'orrore. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Un posto tranquillo" sarà proiettato al The Space Cinema di Silea, al multisala Manzoni di Paese, al cinema Italia-Eden di Montebelluna e al Melies di Conegliano.