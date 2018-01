Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Il periodo degli Oscar si avvicina sempre di più e, come ogni anno, è pronto a portare con sé i migliori film dell'anno. Anche se siamo solo agli inizi di gennaio, i cinema della nostra provincia sono pronti a proiettare una serie di pellicole da non perdere per chiunque dovesse aver voglia di trascorrere una serata all'insegna della settima arte. Come ogni settimana ecco quali sono i nostri consigli imperdibili per il weekend. Buona visione!

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Mildred Hayes non si dà pace. Sua figlia Angela, è stata violentata e uccisa ormai da sette mesi nella provincia profonda del Missouri. Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai suoi risparmi, la donna commissiona tre manifesti pubblicitari con tre messaggi precisi diretti a Bill Willoughby, sceriffo di Ebbing. La sua decisione scatenerà una serie di eventi dalle conseguenze a dir poco incredibili. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" non è solo un gran film. E' il lungometraggio che ha dominato l'ultima edizione dei Golden Globes e si prepara a far man bassa anche ai prossimi Oscar. Una commedia profonda che cerca e trova l'anima dell'America sotto l'intolleranza acuta e la mentalità settaria. Un film imperdibile. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: il film sarà proiettato al cinema Edera di Treviso, al Melies di Conegliano e al The Space Cinema di Silea.

Benedetta follia

Carlo Verdone torna al cinema con una storia che vede protagonista un uomo abbandonato dalla moglie dopo 25 anni di matrimonio. I suoi disperati tentativi per trovare una nuova compagna si riveleranno a dir poco esilaranti. La presenza "malincomica" di Verdone espone paure e fantasmi che appartengono alla nostra storia di italiani medi creando un film non all'altezza dei suoi grandi classici ma comunque intelligente nel riuscire a fotografare i difetti dell'Italia di oggi. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Benedetta follia" arriverà al Multisala Corso di Treviso, al multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al multisala Manzoni di Paese, al The Space Cinema di Silea e al cinema Cristallo di Oderzo.

L'atalante

In una cittadina francese, Jean, che gestisce una chiatta fluviale da trasporto, sposa Juliette. La chiatta diventa la loro casa, in compagnia di Jules, anziano marinaio che ha girato il mondo, e di un ragazzo che li aiuta. Ben presto però gli spazi angusti della chiatta finiranno per soffocare l'amore dei due sposi in un finale ricco di sorprese per lo spettatore. Il capolavoro magistrale di Jean Vigo (girato nel 1934) torna al cinema per pochi giorni nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Un piacere per gli occhi, un grande film da riscoprire per tutti gli amanti del buon cinema. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film di Vigo sarà proiettato al cinema Edera di Treviso.