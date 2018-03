Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Tre consigli nel caso in cui in questo fine settimana di metà marzo dovesse venirvi voglia di andare al cinema. Le proposte in sala sono davvero tante al momento, nonostante la stagione degli Oscar sia ormai terminata da alcuni giorni. Per aiutarvi a scegliere cos'andare a vedere vi vogliamo proporre una serie di titoli capaci di spaziare in generi molto diversi tra loro e in grado di accontentare ogni tipo di spettatore. Sperando vi possano essere utili, vi auguriamo una buona visione.

Maria Maddalena

Suggestivo e avvincente, "Maria Maddalena" è un film che ha il pregio di rendere emozionante e nuova la trama più risaputa della storia. Poco accettata nella sua famiglia patriarcale, la Maddalena seguirà Gesù di Nazareth e si farà apostola tra gli apostoli accanto a lui. Imparerà il significato dell'amore e sceglierà di soccorrere gli oppressi, aprendo al dialogo con le donne e all'accoglienza degli ultimi. A interpretare un personaggio così complesso è l'attrice Rooney Mara (già vista in "Uomini che odiano le donne"), affiancata dal convincente J. Phoenix nel ruolo di Gesù. Una rivisitazione da non perdere di un classico biblico sempre di grande effetto. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Maria Maddalena" è in programmazione al multisala Corso di Treviso, al multisala Hesperia di Castelfranco, al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al Manzoni di Paese e al The Space di Silea.

Tomb Raider

Lara Croft riparte con una nuova incarnazione, che gioca sul distacco dagli stereotipi del personaggio del videogame e punta a creare una nuova icona femminile incarnata dalla convincente Alicia Vikander. Il risultato è meno interessante del primo film con Angelina Jolie ma azione e spettacolari effetti speciali non mancano di sicuro. "Tomb Raider" è il film ideale se siete alla ricerca di una serata all'insegna del divertimento in compagnia dei vostri amici. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film sarà proiettato al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al Cristallo di Oderzo, al multisala Manzoni di Paese e al The Space cinema di Silea.

Visages, Villages

Il vero capolavoro in uscita questo weekend è un documentario realizzato da una delle registe più importanti del cinema contemporaneo, vale a dire: Agnes Varda. "Visages, villages" è un documentario che reinventa il genere road movie, infilando strade oblique e misurando la Francia contemporanea attraverso i volti e i luoghi visitati dai due artisti che hanno realizzato il film, Varda e J.R. Un'opera magistrale e imperdibile per tutti gli appassionati della settima arte. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Questo fine settimana "Visages, villages" sarà proiettato solo al multisala Edera di Treviso.