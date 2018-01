Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Passano i giorni ma gennaio si conferma un mese paradisiaco per tutti i trevigiani amanti del cinema. Superata la metà del mese, anche in questo weekend saranno tantissime le nuove uscite degne di interesse nei cinema della Marca. Si va da titoli pronti per l'Oscar come "L'ora più buia", all'esordio cinematografico di Fabio Rovazzi che, dopo i tormentoni musicali, è pronto a sbarcare anche nel mondo del cinema. Una scelta ampissima di titoli in grado di accontentare anche gli spettatori più esigenti. Come sempre abbiamo selezionato per voi i tre film da non perdere nei prossimi giorni. Buona visione!

L'ora più buia

Il mito di Winston Churchill rivive in questa interessante trasposizione cinematografica diretta dal regista inglese Joe Wright. Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla spiaggia di Dunkirk. In una situazione del genere l'unico in grado di risollevare le sorti di una Nazione può essere solo un primo ministro che cambierà per sempre il corso della Storia. Gary Oldman è strepitoso nella sua trasformazione nei panni del premier britannico. Una prova d'attore che, quasi sicuramente, lo porterà alla conquista dell'Oscar come miglior attore protagonista. Un motivo in più per andare al cinema a vedere questo imperdibile biopic. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "L'ora più buia" sarà proiettato al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al multisala Manzoni di Paese, al cinema Italia-Eden di Montebelluna e al The Space Cinema di Silea.

Ella & John

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese. Paolo Virzì dopo il successo de "La pazza gioia" si lancia in un film dal sapore internazionale. Un road movie emozionante e commovente, tenuto in piedi dalle incredibili performance di due mostri sacri della recitazione: Helen Mirren e Donald Sutherland. Un road movie semplicemente indimenticabile. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Ella & John" sarà proiettato al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al multisala Manzoni di Paese, al multisala Hesperia di Castelfranco Veneto e al The Space Cinema di Silea.

Il vegetale

Fabio Rovazzi è un 24enne neolaureato in Scienze della Comunicazione che vive nella Milano "con vista sul futuro". Fabio è alla ricerca di un impiego che rispetti i suoi criteri etici, ma sa che il suo punto debole è la fiducia, tanto quella in se stesso quanto quella (per lo più mal riposta) negli altri. Il suo coinquilino pugliese Nicola, invece, ha ben presente la situazione della loro generazione e aiuterà Fabio a intraprendere un percorso di crescita che lo cambierà per sempre. Il primo film della webstar Rovazzi è una commedia garbata e divertente in molti tratti anche se pecca un po' troppo di buonismo e ingenuità. Non certo un capolavoro, ma un film che sa bene quali sono i propri limiti e li prova a trasformare in punti di forza per accattivarsi, soprattutto, gli spettatori più giovani. Staremo a vedere se il box office gli darà ragione. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Il vegetale" sarà visibile al multisala Hesperia di Castelfranco Veneto, al cinema Melies di Conegliano, all'Italia-Eden di Montebelluna, al cinema Cristallo di Oderzo e al The Space Cinema di Silea.