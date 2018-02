Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Non poteva esserci weekend migliore per chiudere in bellezza un mese di febbraio ricco di ottimi film. Anche questa settimana le sale della provincia di Treviso ospiteranno tantissimi titoli ideali per trascorrere una serata del fine settimana nel buio accogliente di un cinema. Per aiutarvi a scegliere tra i tanti titoli in programma ecco una piccola guida con i nostri tre suggerimenti da non perdere nei prossimi giorni. Buona visione!

The Disaster Artist

James Franco realizza uno dei film più riusciti della sua carriera portando in scena la vita incredibile di Tommy Wiseau, regista e interprete del film più brutto mai realizzato, "The Room". Divertente e ben scritto, "The disaster artist" è un racconto sul folle mondo del cinema che piacerà soprattutto agli appassionati della settima arte. Le risate sono assicurate così come il toccante tributo finale che avrebbe potuto regalare a Franco ben più di qualche premio se l'attore-regista non fosse stato travolto dallo scandalo molestie. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "The disaster artist" sarà programmato solo al multisala Corso di Treviso.

Il filo nascosto

Ambientato nel mondo glamour della Londra Anni 50, il nuovo film di P.T. Anderson racconta le vicende del sarto Reynolds Woodcock e della sua indimenticabile relazione amorosa con la giovane Alma. Diretto magistralmente e interpretato da un cast straordinario, "Il filo nascosto" è uno dei migliori film di quest'anno. Un capolavoro assolutamente imperdibile. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film sarà proiettato al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al Manzoni di Paese e al The Space Cinema di Silea.

Omicidio al Cairo

Il Cairo, Egitto, gennaio 2011. Nouredin è un ufficiale della polizia corrotto come tutti i suoi colleghi. Chiede denaro per proteggere i commercianti da attacchi delle stesse forze dell'ordine di cui fa parte. Per le strade intanto iniziano ad avvertirsi i primi segnali di quella rivolta che avrà il proprio fulcro in piazza Tahrir. Quest'interessante pellicola d'autore è un film che contestualizza il coté noir in quel clima di rivolta popolare definito "primavera araba". Un mix di storia e giallo che sul grande schermo rappresentano una visione originale e molto interessante. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Omicidio al Cairo" sarà proiettato al multisala Edera di Treviso.