Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Quello che stiamo vivendo è forse il fine settimana più importante dell'anno dal punto di vista cinematografico, se siete appassionati della settima arte. Dopo le nomination per gli Oscar 2018, la corsa al titolo di miglior film è entrata nel vivo e in Italia sono questi i giorni in cui fa il suo debutto in sala il nuovo splendido film di Luca Guadagnino, "Chiamami col tuo nome". Un'opera a cui si affiancheranno tantissimi altri titoli imperdibili. Abbiamo scelto per voi i tre film che non potete proprio fare a meno di vedere in questi giorni:

Chiamami col tuo nome

Crema, 1983: un giovane diciassettenne e uno studente universitario di origini americane instaurano una speciale relazione estiva in un idilliaco borgo del Nord Italia. Il loro incontro stravolgerà per sempre le loro vite. "Chiamami col tuo nome" arriva finalmente nei cinema della Marca dopo aver letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo. Guadagnino omaggia i maestri che ama e va oltre la loro lezione grazie a uno stile e a una ricerca totalmente personali. Un film delicato e poetico che vi lascerà estasiati, soprattutto per la minuziosa e fedelissima ambientazione Anni 80. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film di Guadagnino sarà visibile al Multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano e al The Space Cinema di Silea.

Made in Italy

Reggio Emilia. Riko lavora in una ditta che insacca salumi. Ha una moglie, Sara, qualche avventura extra coniugale e un figlio ormai cresciuto che cerca l'autonomia dai genitori. Riko è fondamentalmente un uomo onesto (così lo considerano gli altri) messo però a confronto con un presente in cui la precarietà sembra essere diventata l'unica norma. Ligabue affronta il trascorrere delle stagioni con onestà e schiettezza in un film che appassionerà soprattutto il pubblico di trenta-quarantenni cresciuti con la musica del rocker emiliano. Dopo il folgorante "Radiofreccia", Liga dimostra di saperci fare ancora una volta con la macchina da presa e non solo con la chitarra elettrica. Stefano Accorsi e Kasia Smutniak impreziosiscono il tutto e rendono il film davvero godibile. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Made in Italy" sarà proiettato al The Space Cinema di Silea.

Downsizing

Il film d'apertura della scorsa Mostra d'arte cinematografica di Venezia è una satira originale che valorizza le tematiche ambientali e il valore degli esseri umani rispetto allo sfrenato progresso tecnologico. Nella Norvegia a tutta sostenibilità, uno scienziato trova la soluzione per risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri umani. Soltanto così l'umanità miniaturizzata tornerebbe ad essere sostenibile per il pianeta. Ma diversamente dalla prima colonia norvegese, trentasei persone che hanno deciso di ridimensionarsi per il bene del mondo, chi sceglie di sottoporsi al trattamento sogna soltanto in grande dentro spazi più piccoli. Il viaggio di Matt Damon in formato ridotto è un'avventura tutta da vedere grazie alla presenza di due co-protagonisti di gran livello come Christoph Waltz ("Bastardi senza gloria") e la talentuosa Hong Chau. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film di A. Payne sarà proiettato al The Space Cinema di Silea e al cinema Edera di Treviso.