Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Il weekend di carnevale non è solo maschere, coriandoli e frittelle. A tutti gli amanti della settima arte, l'offerta cinematografica delle sale trevigiane regalerà in questi giorni grandi titoli e interessanti film d'autore tutti da scoprire. Sconsigliandovi fin da subito l'ultimo film di Clint Eastwood, scivolato malamente in "Ore 15.17: attacco al treno", vi suggeriamo come al solito tre titoli appena usciti in grado di accontentare un pubblico molto etorogeneo. Buona visione!

I primitivi

Battute sarcastiche sull'Inghilterra, l'evoluzione della specie e l'avidità di molti governanti sono i temi alla base del divertentissimo film d'animazione: "I primitivi", film imperdibile se volete trascorrere una sera del fine settimana al cinema con i vostri familiari. Il giovane cavernicolo Dug vive nella foresta in armonia con la sua tribù, ancorata allo stile di vita elementare dell'Età della pietra, finché un gruppo di guerrieri già entrati pienamente nell'Età del bronzo caccia tutti i (relativamente più) primitivi nelle aride Badlands, sottraendo loro le terre più fertili. La rivolta dei primitivi allontanati non tarderà però ad arrivare. Il film mescola con intelligenza: azione, sarcasmo e cenni storici in un mix vincente capace di far divertire sia grandi che piccini. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "I primitivi" sarà proiettato al multisala Edera di Treviso, al Melies di Conegliano, al Manzoni di Paese e al The Space Cinema di Silea.

Cinquanta sfumature di rosso

La controversa saga nata da una fanfiction e assurta a fenomeno social si conclude tra molte conferme e qualche colpo di coda in questo terzo capitolo che vede i neo-sposi Anastasia e Mr. Grey alle prese con nuove insidie che rischiano di compromettere per sempre la relazione tra i due protagonisti della saga. Tra ambientazioni di lusso e un pizzico di immancabile provocazione "Cinquanta sfumature di rosso" è il film ideale per una serata di coppia nel weekend immediatamente precedente a San Valentino. Staremo a vedere se anche al box office italiano la pellicola riuscirà a registrare incassi notevoli per il gran finale di questa trilogia divenuta un vero e proprio fenomeno di costume. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Nella Marca saranno tantissimi i cinema che proietteranno la pellicola, tra questi ci sono il Multisala Corso a Treviso, il Melies di Conegliano, il multisala Manzoni di Paese, il The Space Cinema di Silea, il multisala Hesperia di Castelfranco e infine il cinema Italia-Eden a Montebelluna.

Final Portrait - L'Arte di essere Amici

L'attore Stanley Tucci, passato alla regia, ritrae il genio dell'arte incompiuta in un film totalmente devoto alla ciclicità del processo creativo. Geoffrey Rush (l'attore de "La migliore offerta") e Armie Hammer (visto di recente in "Chiamami col tuo nome") interpretano rispettivamente i ruoli del pittore Alberto Giacometti e del critico statunitense James Lord. Al suo quinto film da regista, Stanley Tucci omaggia il famoso pittore e scultore svizzero, mostrando tutti i punti di forza e di debolezza dell'artista, ma anche i suoi dubbi e la sua capacità di distruggere tutto per poi ricominciare. Imperdibile se siete amanti dell'arte e del cinema di qualità. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Final Portrait" sarà proiettato nei prossimi giorni al cinema Edera di Treviso.