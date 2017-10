CinemaToday: i migliori film da vedere a Treviso durante il fine settimana

TREVISO Superata la metà del mese di ottobre l'autunno entra sempre più nel vivo accompagnato da una ricca e variegata proposta cinematografica, capace di soddisfare gli appassionati di ogni genere. Tra le decine di film presenti nelle sale della Marca, abbiamo deciso di consigliarvi tre pellicole imperdibili per un fine settimana all'insegna del cinema di qualità. Buona visione!

IT

Tratto dal romanzo capolavoro di Stephen King, il primo vero adattamento cinematografico di "It" arriva finalmente nelle sale italiane dopo aver polverizzato tutti i record di incasso negli Stati Uniti d'America diventando il film horror più visto di sempre. Un record meritato per una storia che assume le caratteristiche di un romanzo di formazione seguendo le vicende di un gruppo di adolescenti in lotta contro le loro paure più profonde incarnate dal mostruoso clown Pennywise, nascosto nelle fogne della cittadina di Derry e pronto a terrorizzare non solo i personaggi sul grande schermo ma anche gli spettatori in sala. E se bisogna dire che confrontato al libro il film di Andy Muschietti rivela diverse carenze nella narrazione dei fatti, la messa in scena e l'ambientazione Anni 80 piena di citazioni gigionesche rendono "It" un ottimo prodotto di intrattenimento per il grande pubblico, destinato a volare in cima alla lista dei film più visti anche nel nostro Paese. Un successo spaventosamente assicurato. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Saranno tantissime le sale che in questo fine settimane proietteranno il film "It". A Treviso sarà visibile al Multisala Corso, a Castelfranco Veneto al Multisala Hesperia, al cinema Cristallo di Oderzo, al Multisala Melies di Conegliano, al Cinema Italia-Eden di Montebelluna, al Multisala Manzoni di Paese e al The Space Cinema di Silea.

La battaglia dei sessi

Se amate lo sport e le storie vere questo è il film che fa per voi. "La battaglia dei sessi" racconta infatti la storia di Billie Jean King, tennista californiana e campionessa dell'epoca, balzata agli onori della cronaca per aver chiesto a gran voce la stessa retribuzione dei colleghi uomini in ambito lavorativo. Una lotta culminata con la sfida lanciata da Bobby Riggs, ex campione a riposo, di disputare una partita di tennis per dimostrare di essere alla pari anche sul campo da gioco e non solo a parole. Dopo il successo di "La La Land" Emma Stone torna a interpretare un altro personaggio femminile di grandissimo spessore, trasformandosi anche esteriormente per somigliare alla vera Billie Jean King. Una storia di amore ed emancipazione ambientata in una splendida atmosfera Anni Settanta. Ideale per una serata in compagnia del proprio partner o tra nostalgici amici Over 40. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Non tantissimi i cinema dove trovare il nuovo film di Jonathan Dayton e Valerie Faris. Si potrà vedere al Multisala Edera di Treviso, al Multisala Melies di Conegliano e al The Space Cinema di Silea.

Ritorno in Borgogna

Dieci anni fa Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande vigneto a Meursault in Borgogna, per girare il mondo. A causa della malattia terminale del padre, decide di lasciare temporaneamente l'Australia, dove viveva con la moglie e il figlio, per tornare a casa e riunirsi con la sorella Juliette e il fratello Jérémie. Sarà l'occasione per ricordare insieme un passato doloroso e fare i conti con la propria esistenza davanti a superbi calici di vino. Cédric Klapisch torna dietro la macchina da presa per dirigere la vera sorpresa di questo weekend al cinema. Un dramma familiare agrodolce con molte sfumature comiche e una splendida ambientazione ad alto tasso alcolico. Si beve, si discute e si apprezza il valore delle piccole cose della vita. Un film raffinato e piacevole, ideale dopo un'ottima cena tra amici o in compagnia del proprio partner. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Ritorno in Borgogna" sarà disponibile solamente in un cinema della Marca trevigiana vale a dire il Multisala Corso di Treviso.