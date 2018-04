Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso e provincia il 25 aprile

TREVISO Sarà un 25 aprile da trascorrere al cinema per tantissimi appassionati di supereroi e film d'autore. Numerosi i titoli usciti nelle scorse ore, appositamente per sfruttare la Festa della Liberazione. Vediamo allora quali saranno i titoli da non perdere in questa attesa giornata di festa infrasettimanale.

Loro 1

Arriva finalmente nelle sale, l'atteso ritratto cinematografico di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, un racconto politico in cui l'ex premier rimane quasi sempre nell'ombra e a dominare la scena sono i personaggi, al limite del grottesco, che per anni hanno gravitato intorno alla figura del primo ministro italiano. Un cast pieno di star e una regia sempre attenta e impeccabile, rendono "Loro 1" un'interessante inizio per uno dei ritratti cinematografici più importanti degli ultimi anni. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il film di Sorrentino sarà visibile al Multisala Corso in centro a Treviso, al Melies di Conegliano, al The Space Cinema di Silea e al cinema Italia-Eden a Montebelluna.

Avengers: Infinity War

Tornano gli Avengers che, dopo essersi divisi in due fazioni durante la Guerra Civile, si dovranno riunire per fronteggiare una minaccia spaventosa. Thanos è infatti deciso a entrare in possesso delle sei gemme dell'infinito il cui combinato potere gli può permettere di riscrivere la realtà a suo piacere, mettendo in pericolo non solo la Terra, ma le fondamenta stesse dell'universo. Uno dei blockbuster più spettacolari del 2018 è pronto a invadere le sale facendo registrare cifre record nei box office di tutto il mondo. Un successo annunciato per un film capace di portare in sala milioni di appassionati. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Avengers: Infinity War" sarà proiettato al The Space Cinema di Silea, al Melies di Conegliano, al Cristallo di Oderzo, al multisala Hesperia di Castelfranco, al Manzoni di Paese e al cinema Italia-Eden di Montebelluna.

Molly's Game

L'ascesa nello sport di Molly Bloom che, da promettente atleta, divenne organizzatrice di poker clandestino al servizio di Hollywood. Un'incredibile storia vera raccontata da Aaron Sorkin attraverso una serie di dialoghi pungenti e imperdibili per un film che si rivela una perfetta scala reale, oltre a essere un'opera d'autore altamente coinvolgente. Ottima la recitazione di tutto il cast, superlativa la sceneggiatura. Da non perdere se siete amanti del cinema di qualità. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Molly's Game" sarà proiettato al multisala Corso e al The Space Cinema di Silea.