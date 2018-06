"Finché c'è Prosecco c'è speranza": proiezione speciale a Revine Lago

REVINE LAGO Venerdì 15 giugno, alle ore 21, in piazza San Matteo, il lungometraggio “Finché c’è prosecco c’è speranza” aprirà il ciclo di proiezioni dal titolo: “Rassegna d'Estate: i venerdì sera alla scoperta di Revine Lago", il cui scopo è quello di far scoprire il piccolo borgo trevigiano attraverso il cinema.

Antonio Padovan, regista nato nel Coneglianese, trae la sua storia dall’omonimo romanzo dello scrittore Fulvio Ervas: insieme dipingono la storia dell’ispettore Stucky (interpretato da Giuseppe Battiston), che si ritrova a cercare il responsabile di alcuni delitti “tra Conegliano e Valdobbiadene, tra borghi e abbazie, con un seguito di vignaioli, Confraternite del Prosecco e matti di paese”. Un racconto giallo, dai toni raffinati e per nulla pretenziosi, che oltre a raccontare una storia avvincente fatta di presunti suicidi e morti accusati di omicidio, funge da pretesto per evidenziare un problema che è sempre più urgente, anche nel Veneto di quella che Padovan definisce “Proseccolandia”: quello della sostenibilità. “È un’indagine impregnata di riflessioni sul futuro che vogliamo” dice il regista, “un ritratto di un territorio ingarbugliato tra progresso e tradizione, tra eccellenze a vergogne. Una lettera d’amore. Autentica.”

La realtà di Revine Lago non è stata soltanto set delle riprese, ma anche parte attiva del film in quanto comparse, controfigure e organizzazione sono originarie della zona. Da qui parte Rassegna d’Estate, che vedrà il meglio del cinema veneto recente illuminare Revine Lago per cinque venerdì consecutivi: un cineforum itinerante a ingresso libero che si sposterà dal cuore del borgo di Revine fino in cima alla montagna, per passare per il borgo della frazione di Sottocroda e arrivare sulle sponde del lago di Lago e di Santa Maria. “Abbiamo voluto animare il paese, offrendo la possibilità di fruire di alcune proposte cinematografiche e consentendo ai partecipanti di conoscere gli autori, che dopo il film saranno a disposizione del pubblico. Il tutto nella splendida cornice dei nostri borghi storici e del nostro verde”, dichiara il sindaco Michela Coan. “Vogliamo che Revine Lago diventi un luogo dove si fa e si propone cultura. Invito i cittadini, ma anche chiunque desideri scoprire questo paese”. In caso di maltempo la proiezione del film avrà luogo nel “Salone della comunità” di Lago, a cinque minuti in auto dalla storica piazza San Matteo.