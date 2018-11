"Forza maggiore": cineforum svedese a Ca' dei Ricchi

Con l’obiettivo di scoprire e riscoprire alcune pellicole provenienti dalla penisola svedese, Cineforum Labirinto, in collaborazione con Treviso Ricerca Arte, propone la rassegna “Svezia! Svezia!”, un breve viaggio in tre tappe per lasciarsi incuriosire e farsi sorprendere da alcune preziose opere cinematografiche svedesi.

Un’iniziativa dedicata alla Svezia sul grande schermo inaugurata nelle scorse settimane con un omaggio al più grande e celebrato autore svedese, Ingmar Bergman. In occasione del centenario dalla nascita del regista, il palazzo storico di Ca’ dei Ricchi ha infatti ospitato un tributo molto particolare all’autore di pellicole immortali come Il settimo sigillo e Fanny & Alexander, con la proiezione, avvenuta venerdì 5 ottobre, del film “L’occhio del diavolo”. Venerdì 9 novembre, alle ore 21, sarà invece proiettato “Forza maggiore”, opera del 2014 firmata da uno dei più acclamati registi emergenti del cinema svedese, Ruben Ostlund, candidato all’Oscar nel 2018 per The square. Ironico e a tratti spiazzante, "Forza maggiore" racconta la storia di Tomas e Ebba, una giovane coppia in vacanza sulle Alpi con i due figli. Mentre siedono ai tavoli all’aperto di un ristorante panoramico, una valanga si dirige a grande velocità verso di loro e pare destinata a travolgerli. L’istinto di Ebba è quello di proteggere i figli, quello di Tomas è quello di mettersi in salvo il più in fretta possibile in compagnia del cellulare. La valanga si arresta prima del rifugio e i quattro rientrano sani e salvi in hotel, ma qualcosa nella coppia si è incrinato. La breve retrospettiva terminerà con una commedia brillante e divertente, “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve” (2013), in programma venerdì 7 dicembre, sempre a Ca’ dei Ricchi. Tratto dall'omonimo bestseller di Jonas Jonasson, il film di Herngren è un irresistibile mix di comicità grottesca e dark humour, candidato a ben due premi Oscar nel 2014. Ingresso ad offerta responsabile con prenotazione consigliata.