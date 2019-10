"Cinema mon amour": a Oderzo torna l'appuntamento con il cineforum

Nuova rassegna cinematografica per “Cineforum Mon Amour”, l'appuntamento con i film d'autore al cinema Turroni di Oderzo. Otto serate dedicate al cinema di qualità, otto venerdì a partire dall'11 ottobre al 6 dicembre 2019 (ad eccezione di venerdì 1 novembre per la festività di Ognissanti).

Uno spazio speciale sarà dedicato al documentario con due opere sul territorio veneto: "La voce del bosco" di Dimitri Feltrin (che sarà presente in sala il 29 novembre), un film-documentario nato da un sodalizio artistico con la fisarmonicista Francesca Gallo (protagonista dell'opera) e dedicato alla montagna agordina del dopo-Vaia attraverso il racconto dei suoi alberi, delle sue tradizioni, dei suoi antichi mestieri, dei suoi abitanti che continuano a mantenere vitale la montagna; "Il pianeta in mare" di Andrea Segre, un documentario che entra nel pianeta industriale di Marghera, cuore meccanico della Laguna di Venezia, che da cento anni non smette di pulsare: è un mondo in bilico tra il suo ingombrante passato e il suo futuro incerto, dove lavorano operai di oltre sessanta nazionalità diverse. La partecipazione alle proiezioni è gratuita e strettamente riservata ai soci muniti di tessera sociale 2019/20 che potrà essere sottoscritta al costo di 20 euro direttamente al cinema Turroni nelle serate di cineforum. Per maggiori informazioni sul tesseramento vai alla sezione del nostro sito o scarica il modulo di adesione, puoi compilarlo e portalo direttamente al cinema per accelerare le pratiche di iscrizione. Si parte venerdì 11 ottobre alle ore 21 con il film “Il mio capolavoro” del regista argentino Gaston Duprat.