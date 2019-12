A Oderzo "Il pianeta in mare", l'acclamato documentario su Marghera

L'ultimo appuntamento della rassegna #CineforumMonAmour 2019/20 sarà dedicato ad Andrea Segre. Per l'occasione il film sarà dedicato agli amici di SpazioZero Oderzo, un'associazione che ci è stata sempre vicina sostenendoci anche economicamente all'atto della sua chiusura avvenuta recentemente.

Entrare nel pianeta industriale di Marghera, cuore meccanico della Laguna di Venezia, che da cento anni non smette di pulsare: un mondo in bilico tra il suo ingombrante passato e il suo futuro incerto, dove lavorano operai di oltre 60 nazionalità diverse. Perdersi e stupirsi in luoghi mai raggiunti prima, come il ventre d’acciaio delle grandi navi in costruzione, le ombre dei bastioni abbandonati del Petrolchimico, gli alti forni e le ciminiere delle raffinerie, il nuovo mondo telematico di Vega o le centinaia di container che navi intercontinentali scaricano senza sosta ai bordi dell’immobile Laguna. Attraverso le vite di operai, manager, camionisti e della cuoca dell’ultima trattoria del Pianeta Marghera, le immagini di Andrea Segre ci aiutano a capire cosa è rimasto del grande sogno di progresso industriale del Pianeta Italia, oggi immerso, dopo le crisi e le ferite del recente passato, nel flusso globale dell’economia e delle migrazioni. L’entrata alla proiezione è consentita solamente ai soci iscritti per l’anno sociale in corso e garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.