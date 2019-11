Il pianta in mare: proiezione speciale al Cinema Edera con il regista e i sindacati

Il regista Andrea Segre torna al cinema Edera di Treviso per presentare, martedì 12 novembre alle ore 20:30, il suo ultimo lavoro “Il Pianeta in Mare” uscito nelle sale lo scorso settembre. Continua così la collaborazione tra il circuito del Cinema Edera e la Cgil e la Fiom trevigiana, che solo lo scorso mese ha dedicato una decina di giornate di proiezione al docufilm Antropocene, sui temi ambientali e sociali. Per questa occasione, alla presenza del regista, sarà applicato una sconto agli iscritti alla Cgil.

Prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema in associazione con Istituto Luce Cinecittà e presentato Fuori Concorso alla 76.ma Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica, “Il Pianeta in Mare” affronta con sguardo schietto le trasformazioni del lavoro e dei suo protagonisti, i lavoratori, in quel pianeta industriale che è Marghera, il cuore meccanico della Laguna di Venezia che da cento anni non smette di pulsare: un mondo in bilico tra il suo ingombrante passato e il suo futuro incerto, dove lavorano operai di oltre 60 nazionalità diverse. Il film porta a perdersi e stupirsi in luoghi mai raggiunti prima, come il ventre d’acciaio delle grandi navi in costruzione, le ombre dei bastioni abbandonati del Petrolchimico, gli alti forni e le ciminiere delle raffinerie, il nuovo mondo telematico di Vega o le centinaia di container che navi intercontinentali scaricano senza sosta ai bordi dell’immobile Laguna. Attraverso le vite di operai, manager, camionisti e della cuoca dell’ultima trattoria del Pianeta Marghera, le immagini di Andrea Segre aiutano a capire cosa è rimasto del grande sogno di progresso industriale del Pianeta Italia, oggi immerso, dopo le crisi e le ferite del recente passato, nel flusso globale dell’economia e delle migrazioni.