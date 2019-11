"La famosa invasione degli orsi in Sicilia": successo per l'anteprima al cinema Edera

Si è tenuta martedì sera, 5 novembre, la doppia anteprima de "La famosa invasione degli orsi in Sicilia", primo film da regista dell'illustratore Lorenzo Mattotti, tratto dal capolavoro letterario di Dino Buzzati.

Il regista ha incontrato il pubblico di Treviso allo spettacolo pomeridiano delle 17.40. Ottima la risposta del pubblico anche alle proiezione delle ore 20 conclusasi con un applauso al termine del film. "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" racconta la storia dell'orso Leonzio e della sua disperata ricerca per ritrovare il figlio Tonio, rapito dai cacciatori sulle montagne della Sicilia. Una favola molto umana, disegnata in maniera elegante e raffinata, dove sono la magia del racconto e la forza dei personaggi a farla da padrone. Mattotti crea un film per grandi e piccini a cui dedica esplosioni di colori e spazi di riflessione, azione e narrazione. Menzione particolare per le voci del film con doppiatori illustri del calibro di Toni Servillo e un commovente Andrea Camilleri in uno dei suoi ultimi lavori prima della sua recente scomparsa. Il film, terminato dopo ben 6 anni di lavorazione, sarà proiettato al Cinema Edera di Treviso da giovedì 7 novembre per tutto il weekend e l'inizio della prossima settimana. Un altro grande incontro di cinema per un film che promette di incantare adulti e bambini.