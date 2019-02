"Ladri di biciclette": a Treviso la versione restaurata del capolavoro di De Sica

Derubato della bicicletta, indispensabile per il lavoro appena trovato, disoccupato va col figlioletto alla ricerca del ladro attraverso la Roma del dopoguerra, incontrando solidarietà, indifferenza, aperta ostilità. Tratto dal romanzo omonimo di Luigi Bartolini, è, con Umberto D (1952), il risultato più alto del sodalizio De Sica-Zavattini ed uno dei capolavori del neorealismo. L'amore per i personaggi diventa vera pietà, ogni fotogramma possiede un'anima. Il film vinse il Premio Oscar come Miglior Film Straniero nel 1949.

