Cinema e cucina: i cortometraggi del cineforum arrivano in streaming

All’interno della rassegna virtuale “CineDivano“, Cineforum Labirinto presenta l’appuntamento speciale “Microvisioni domestiche” che sarà dedicato ad una selezione di cortometraggi a tema culinario.

Da prelibatezze create in assenza di gravità all’interno di una navicella spaziale a maldestri tentativi di arrostire una fenice, da improponibili tutorial stellati fino alle avventure culinarie di Donald Duck, una selezione di cortometraggi premiati nei più importanti festival internazionali per un’incursione cinematografica nel luogo che più stiamo amando durante la quarantena, la cucina. Lunedì 11 maggio, alle ore 19.30, la selezione di cortometraggi culinari a cura di Cineforum Labirinto verrà inviata ai partecipanti con una mail personalizzata. Per ricevere la mail e gustarsi comodamente da casa la visione dei film è richiesta l’iscrizione gratuita alla rassegna “CineDivano”, scrivendo una mail all'indirizzo cineforumlabirinto@gmail.com.