Cinematoday: i migliori film da vedere a Treviso durante le vacanze di Pasqua

TREVISO Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per i prossimi giorni e allora perché non trascorrere una delle prossime serate in un cinema della nostra provincia? Le festività pasquali hanno portato in sala tanti film da non perdere. Per aiutarvi a scegliere il titolo più adatto a voi vi suggeriamo, come sempre, le tre novità più accattivanti che potrete trovare nei prossimi giorni.

Ready Player One

Steven Spielberg torna a dirigere, a quasi 72 anni d'età, un epico kolossal fantascentifico ambientato nel 2045. Una caccia al tesoro piena di sorprese e colpi di scena che non può non lasciare a bocca aperta anche chi non è un grande amante del cinema. Tra effetti speciali all'avanguardia e centinaia di citazioni ai film e alla cultura pop degli Anni 80, "Ready Player One" è un avveniristico viaggio nel futuro, con gli occhi rivolti a un glorioso passato. Un film semplicemente imperdibile. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: Il nuovo film di Spielberg sarà proiettato al multisala Corso di Treviso, al Melies di Conegliano, al cinema Italia-Eden di Montebelluna, al Cristallo di Oderzo, al multisala Hesperia di Castelfranco, al The Space Cinema di Silea e al multisala Manzoni di Paese.

Contromano

Antonio Albanese torna al cinema con una satira spiritosa e spietata sul complicato tema dei fenomeni migratori in Italia. Mario Cavallaro è un abitudinario incallito. Tutto ciò che richiede un cambiamento lo spaventa e lo irrita al contempo. Ha un solo hobby: l'orto che ha realizzato sulla terrazza dello stabile in cui abita nel centro di Milano. Quando si ritrova dinanzi al suo negozio di calze un africano ambulante che vende lo stesso articolo (anche se di qualità inferiore) a prezzi stracciati, elabora un piano che potrebbe servire da modello per tutti gli italiani: riportare personalmente in Africa i migranti arrivati nel nostro Paese. Da vedere per riflettere sull'importanza di un tema sempre attualissimo. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Contromano" sarà proiettato al cinema Edera di Treviso, al Melies a Conegliano e al The Space Cinema di Silea.

Tonya

Un biopic indipendente sulla celebre pattinatrice statunitense accusata di aver fatto aggredire una rivale, tra verità e ironia, della vita e del film. "Tonya" è l'ultima importante pellicola degli Oscar di quest'anno che merita di essere recuperata in questi giorni nei cinema della nostra provincia. Merito soprattutto di una straordinaria interpretazione di Margot Robbie e di una colonna sonora che ricorda le atmosfere di molti film di Martin Scorsese, uno tra tutti "The wolf of Wall Street". Ideale per trascorrere una serata all'insegna del cinema d'autore e di qualità. DOVE VEDERLO A TREVISO E PROVINCIA: "Tonya" sarà proiettato al cinema Edera di Treviso, al Melies di Conegliano e al The Space di Silea.