Cinema sotto le stelle a Prato Fiera con Marilyn Monroe e Billy Wilder

Giovedì 9 luglio, alle ore 21.30, l'associazione trevigiana Cineforum Labirinto, in collaborazione con Prato in Fiera, organizza una proiezione sotto le stelle a Prato della Fiera proiettando il film "Quando la moglie è in vacanza" (1955), commedia brillante sulla fedeltà coniugale in tempi vacanzieri firmata da Billy Wilder e con Marylin Monroe.

Il protagonista dell’opera è Richard Sherman (Tom Ewell), direttore di una piccola casa editrice e marito esemplare da sette anni che, rimasto a Manhattan dopo aver spedito la moglie e il figlio nel Maine per le vacanze estive, si trova alla prese con l’avvenente ed ingenua nuova vicina di casa (Marylin Monroe), la cui bellezza mette in pericolo la fedeltà coniugale di Richard. Riuscirà Richard a resistere all’irresistibile fascino della vicina di casa? Spassosa e intramontabile commedia di Billy Wilder che, armato di sorrisi, scaglia tremende bordate contro il perbenismo made in Usa e le smanie erotiche dell’americano medio. L’eccellente Tom Ewell è un brutto di irresistibile simpatia, una spalla perfetta per la radiosa e indimenticabile Marylin Monroe.