Premio Gambrinus Mazzotti, serata in onore di Ermanno Olmi

Confartigianato vuole rendere omaggio all'artigiano del racconto, Ermanno Olmi, a un anno dalla sua scomparsa. Nel 1986 il Veneto ed i suoi artigiani venivano scelti dal grande regista come protagonisti di un docu-film. Una pellicola che può essere definita un eccellente precursore dello storytelling, un'opera straordinariamente attuale, di rara intensità.

La pellicola realizzata per la Regione Veneto, in collaborazione con Confartigianato Imprese Veneto, che si temeva perduta e recentemente ritrovata, rende omaggio ai tanti artigiani veneti “senza i quali nessuna città può essere concepita, né abitata, né frequentata”. L'appuntamento sarà l'occasione per una riflessione sul rapporto tra arte e artigianato. Nel corso della serata interveranno: Vendemiano Sartor, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Amerigo Restucci già Magnifico Rettore e Ordinario di storia di architettura allo Iuav, Ulderico Bernardi professore ordinario di Sociologia dei processi culturali dell'Università Ca' Foscari e Fabio Olmi, figlio del regista. Modera: Salvatore Giannella, giornalista e scrittore. A chiusura, in attesa di spostarsi nella vicina sala teatrale dell’Oratorio Don Bosco in cui alle 20.30 inizierà la proiezione del film, gli organizzatori saranno lieti di offrire dei piatti tipici locali sapientemente realizzati nelle cucine del Parco Gambrinus.