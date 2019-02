Al cinema Edera l'anteprima del film "Rwanda"

La Fondazione Zanetti Onlus in collaborazione con il Cinema Edera di Treviso propone il film Rwanda, scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini con la regia di Riccardo Salvetti.

Presentato in anteprima alla 75° Mostra del Cinema di Venezia, in accordo con Le Giornate degli Autori, il lungometraggio approda per la prima volta a Treviso martedì 26 febbraio 2019 ore 20.30, al Cinema Edera, alla presenza dei due attori che, dopo lo spettacolo, dialogheranno con la platea. Rwanda, 6 aprile 1994: la piccola repubblica africana viene sconvolta da uno dei genocidi più veloci e sistematici della storia: in circa 104 giorni verranno uccise oltre 800.000 persone appartenenti alla minoranza etnico-sociale dei Tutsi, massacrati dagli estremisti appartenenti agli Hutu, il gruppo sociale maggioritario, in quello che molti storici hanno definito un genocidio peggiore della Shoa. Augustin Maniriho è un giovane operaio, ha una moglie, Jolande, e una bambina di 6 anni, Monique. Ama cantare mentre la mattina si reca al lavoro e quando in officina tutto va storto, pensa alla sua famiglia e si sente l’uomo più fortunato del mondo. Cecile Hakizimana è una giovane maestra di scuola elementare, ha un marito, Paul, e una bimba di 4 anni, Sophie. Adora il suo lavoro ed è certa che prima o poi realizzerà il suo sogno nel cassetto, pubblicare un libro di favole per bambini. In quella primavera di sangue che si abbatte sul Rwanda nell’aprile del 1994, un nome e un cognome però non bastano e a nessuno importa ciò che ami e come si chiamano i tuoi figli. Ciò che conta davvero è quanto compare sul tuo documento d’identità alla voce «razza»: se c’è scritto Hutu devi uccidere, se c’è scritto Tutsi devi morire.