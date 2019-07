"Svegliati Ned": ultimo appuntamento con il cinema all'aperto a Prato Fiera

Dopo le proiezioni dedicate al film d’animazione “Fantastic Mr Fox” di Wes Anderson e alla sonorizzazione di “The Circus” di Charlie Chaplin, Cineforum Labirinto, in collaborazione con Prato in Fiera, organizza l’ultima proiezione estiva al Piccolo Circo di Prato Fiera con la spassosa commedia “Svegliati Ned” di Kirk Jones, in programma giovedì 18 luglio, alle ore 21.30.

In un verdeggiante paesino irlandese, gli anziani ma molto arzilli Jackie O’Shea e Michael O’Sullivan scoprono che un loro compaesano ha vinto la lotteria e architettano un piano per cercare di dividere con lui la vincita. Il fortunato vincitore però è morto per la forte emozione, e così i due coinvolgono l’intero villaggio in una mirabolante “truffa” con l’intento di dividere la somma tra tutti i 51 abitanti. In occasione della proiezione sarà inoltre presente a Prato Fiera il foodtruck dell’Osteria Perbacco di Treviso e la gelateria artigianale Picatabari per offrire ai partecipanti la possibilità di cenare a due passi dal Piccolo Circo a partire dalle 20.30.