"Il circo" di Charlie Chaplin sarà proiettato e sonorizzato dal vivo a Treviso

Venerdì 28 febbraio, alle ore 21, il piano nobile di Ca’ dei Ricchi ospiterà un evento speciale, la proiezione del film “The Circus” (1928) di Charlie Chaplin con accompagnamento musicale dal vivo a cura di Roberto Durante (tastiere).

Assunto come inserviente in un circo, il maldestro Charlot suscita l’ilarità del pubblico che accorre sempre più numeroso, facendolo diventare ben presto l’attrazione dello spettacolo. Durante le prove, Charlot si innamora di una giovane trapezista e, in seguito alla predizione di una chiromante, si illude di essere l’uomo destinato a sposarla. Divertente e romantico, “The Circus” è un piccolo capolavoro di comicità da riscoprire grazie alla sonorizzazione jazz eseguita dal vivo dal pianista Roberto Durante.