Per la prima volta a Treviso, Casa dei Carraresi, le opere dell’artista siciliana Cinzia Bulone sono esposte evidenziando alti, ricchi contenuti e simbologie, dimostrando come il suo personale iter artistico viva in una percezione visiva attraversata da una complessiva astrazione. Permeata da elementi figurativi più o meno espliciti, si sviluppa in un costante equilibrio celato all’interno di ogni lavoro per concetti, enigmi e piccoli segreti.

La prestigiosa sede espositiva di Casa dei Carraresi ospita, dal 31/8 al 17/9/2019, la personale Cinzia Bulone “Onirici Segreti” a cura del critico e curatore d’arte dr Alain Chivilò. In circa trenta opere, lungo equilibri compositivi psicologici in cromie accese, si ammirano e determinano un’alternanza di nuance calde e fredde utili alla pittrice per ottenere meraviglia e incanto. Creando e realizzando in una complessità interiore, si trova dunque un personale Pánta rheî per l’eterno reale e costante divenire. La trascendentalità artistica di Cinzia Bulone si dipana in grovigli labirintici dell’anima, tracciando mondi immaginari per luoghi mentali, all’interno dei quali ombre umane effondono arie metafisiche.



Scheda evento



Cinzia Bulone

Onirici Segreti

a cura di Alain Chivilò



31/8 - 17/9/2019



Casa dei Carraresi - Piano Terra

Ingresso gratuito



Indirizzo: Via Palestro 33/35, Treviso



Orari

Dal martedì alla domenica: 10 – 18