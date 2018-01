Cisco in "il Dinosauro" allo Spazio Mavv

Appuntamento da non perdere allo Spazio Mavv di Vittorio Veneto venerdì 16 febbraio ore 22:30 con il concerto di Cisco il Dinosauro con la formidabile Orchestra Giurassica.

Lo spettacolo prende vita dall’ultimo disco “I Dinosauri” per ripercorrere 25 anni di storia dei Modena City Ramblers, attraverso le nuove canzoni e vecchi cavalli di battaglia dell’era jurassica dei MCR in un vero e proprio viaggio generazionale con le canzoni più coinvolgenti e conosciute.



20/01 Spazio MAVV H. 22:30

